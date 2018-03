Centrodestra: 'A noi presidenza Senato, a M5S Camera'. Fi punta su Romani

Ultime mosse in vista della partita per la presidenza delle Camere che si apre venerdì. Il centrodestra in un vertice a Palazzo Grazioli sancisce l'accordo per cui la presidenza di Palazzo Madama spetta a Forza Italia, primo gruppo della coalizione di centrodestra mentre sulla Camera si tratta con M5s. Dal vertice emerge anche la candidatura leghista per la regione Friuli Venezia Giulia con Massimiliano Fedriga. Silvio Berlusconi in una riunione dello stato maggiore azzurro prma del vertice con Meloni e Salvini avrebbe insistito sul nome di Paolo Romani. Sul nome del capogruppo uscente di Palazzo Madama c'è, però il veto M5s a causa di una condanna per peculato dell'azzurro anche se, ha precisato lui nei giorni scorsi, "la Cassazione ha chiesto alla Corte d'Appello di riconsiderare" la sentenza. E il Movimento cinque stelle ribadisce la line anche dopo il vertice: "Vogliamo dare il via a questa legislatura - dice la capogruppo M5s al Senato Giulia Grillo - e per questo ci siamo confrontati e continueremo a farlo con tutte le forze politiche. Allo stesso tempo però non veniamo meno ai nostri principi, per cui non voteremo persone indagate o sotto processo. Gli italiani hanno bisogno di risposte ai loro problemi, concentriamoci su quello"."Devono esserci nomi e cognomi condivisi da tutti. Ogni partito può avere nomi e cognomi condivisi da tutti", dice Salvini.Il nome di Romani, in ogni caso, non sarebbe il solo nome sul tavolo dopo la riunione. Nella rosa ci sarebbe anche quello di Anna Maria Bernini, vice presidente dei senatori nella passata legislatura. La decisione di scegliere un nome di Forza Italia per la presidenza di palazzo Madama va incontro a quello che Giorgia Meloni predica da tempo e cioè che in una logica di coalizione essendo Salvini il candidato premier gli altri incarichi vanno divisi tra le altre forze del centrodestra. Quanto al leader della Lega, i presenti alla riunione hanno evidenziato come il segretario del Carroccio sia assolutamente determinato nel voler essere il presidente del Consiglio della coalizione di centrodestra.

