Celebrata Giornata di preghiera per la Pace nel Mondo

Si è celebrata, in occasione del 1° anniversario di elevazione di San Giovanni XXIII a patrono dell’Esercito Italiano, la “Giornata di preghiera per la Pace nel Mondo”, circostanza in cui la reliquia “ex-corpore” del Papa Buono ceduta dal Vicario Generale di Papa Francesco, Sua Eminenza Angelo Comastri, è stata accolta dal Reverendo Don Antonio Fiozzo, rettore del Santuario San Giovanni Paolo II in Cardolo (CZ). L'evento, che ha visto la partecipazione massiccia tutti i reparti dell’Esercito della Regione Calabria nonché la presenza delle autorità civili locali, è stato officiato dal 2° Reggimento Aviazione dell’Esercito “Sirio” di Lamezia Terme che, guidato dal Comandante, Tenente Colonnello Maurizio Sabbi, ha accolto la reliquia del Santo con un picchetto d’onore accompagnato dalle solenni note musicali della Fanfara del 1° Reggimento Bersaglieri di Cosenza. La giornata, altamente significativa per l’importanza che riveste nella sua accezione storico-pastorale e sociale, si è sviluppata in più momenti. Al mattino l’arrivo della reliquia presso la base del 2° Reggimento “Sirio”, con lettura del benedicente messaggio di saluto augurale inviato dall’Ordinario Militare Sua Eccellenza Monsignor Santo Marcianò, a seguire, presso l’auditorium del Reggimento, l’intervento di Monsignor Claudio Dolcini, Rettore del Santuario San Giovanni XXIII di Sotto il Monte (BG), chiamato a raccontare la storia di quest’uomo, Angelo Roncalli, che è stato soldato, cappellano militare, Papa Buono e oggi il nostro amato Patrono. Nel pomeriggio, presso il Santuario San Giovanni Paolo II in Cardolo, un solenne momento di preghiera animata del s. rosario per chiedere il dono della Pace e la celebrazione del Sacramento della Riconciliazione, ha anticipato l’accoglienza definitiva della reliquia “ex-corpore” del Santo. La solenne giornata si è quindi conclusa con la celebrazione liturgica nel Santuario intitolato a Papa Woytila; ciò a conferma del forte legame tra i due santi Pontefici che dedicarono il loro pontificato al rinnovamento della Chiesa: Papa Giovanni XXII avviando la grande esperienza del Concilio Vaticano II e Papa Giovanni Paolo II per attuarlo.