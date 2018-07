Il servizio tematico Acque del dipartimento provinciale di Vibo Valentia ha comunicato questa mattina al Commissario straordinario del Comune di Briatico, al Ministero della Salute e alla Regione, il ritorno alla conformità del punto in località Cocca che nei giorni scorsi aveva dato esiti non conformi ai limiti previsti dalla normativa. Le analisi suppletive, infatti, hanno dato, sia per Escherichia coli e sia Enterococchi, valori vicini allo zero.