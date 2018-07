Domani intitolazione dei giardini della Gutta

Non poteva certo mancare la musica alla cerimonia di intitolazione dei giardini della Gutta, sul lungomare cittadino, alla memoria di Piero Ciampi, cantautore e poeta, amico intimo della Calabria e del capoluogo in particolare. Una manciata di sue canzoni risuoneranno grazie a due ciampiani doc: Peppe Fonte e Marcello Barillà. Avvocato il primo, giornalista il secondo, entrambi cantautori a loro volta. Ciampiani doc, si diceva. Fonte, catanzarese verace, ha avuto il privilegio di conoscere personalmente Ciampi durante una delle incursioni dell’artista livornese in Calabria. Un incontro avvenuto quando l’avvocato era appena un ragazzino e del quale Fonte conserva un ricordo vivo perché, come dice lui stesso, certi incontri “segnano per sempre”. Più d’uno, gli omaggi che Fonte a reso a Ciampi nella sua discografia, reinterpretandone i brani o proponendone di suoi, che comunque strizzano l’occhio a quello che lui considera un vero e proprio mentore della sua formazione artistica. Barillà, catanzarese di adozione, è stato tra coloro, appassionati di musica e storia cittadina, che a suo tempo proposero al Comune l’intitolazione dei giardini sul lungomare a Ciampi. L’incontro con il cantautore livornese era inevitabile, considerata la radicata passione del giornalista per la canzone d’autore italiana. “Piero, però – puntualizza Barillà – è totalmente fuori dal coro. Appartiene a quella categoria di artisti che possiedono una tale capacità di penetrare e raccontare la vita che si finisce per considerarli quasi come l’amico della porta accanto, una cosa totalmente agli antipodi dello star system”. Cos’abbiano messo in scaletta l’avvocato con il piano e il giornalista con la chitarra non si sa ma c’è da giurare che non mancheranno quei brani che più di altri hanno segnato la vicenda artistica di Ciampi ma anche il suo intenso rapporto con la nostra terra.