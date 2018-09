Si è appena conclusa la prima fase di Scrivilo al Mare, la manifestazione letteraria ideata e promossa dall’associazione Kalabrian H2O con il patrocinio della Provincia di Catanzaro. Sono stati cinquanta i partecipanti all’evento che per la prima volta, quest’anno, ha varcato i confini regionali registrando una significativa adesione in Lombardia, Veneto, Molise e Sicilia. Una copia dei manoscritti è stata già affissa sulla Bacheca del Mare, allestita presso il Chiosco Kalabrian H2O sul lungomare di Giovino. La manifestazione si concluderà il prossimo 22 Settembre con la lettura dei "messaggi" ed il loro successivo lancio in mare all’interno di fusti di bambù sigillati in luogo della più “classica” bottiglia di vetro. Gli organizzatori esprimono viva soddisfazione per l'appassionata e qualificata partecipazione che ha segnato, anche in termini numerici (50 partecipanti - 57 opere), un grosso balzo in avanti rispetto alla seconda edizione, che si era fermata a 27 autori. Qui di seguito l’elenco dei partecipanti con le rispettive opere: 1) "Le sirene di Noemi", (disegno); 2) "Sussurra alle onde", di Antonella Oriolo (collage) ; Poesie: 1) "Un nuovo giorno", di Ugo Cacia; 2) "Messaggio al mare", di Ugo Cacia; 3) "Navigo a vista", di Stefania Convalle; 4) "E mi accoglie il mare", di Maurizio Gimigliano; 5) "Tramonti", di Elisa Giovene; 6) "L'ulivo secolare", di Elisa Giovene; 7) "Rigenerazione", di Nicoletta Mandaradoni: 8 "Il mio mare", di Maria Mare; 9) "Al mio papà", di Sabina Migliaccio; 10) "E sarai tutt'uno col mare". di Ianni Palarchio Pier Paolo; 11) "Il profumo del mare", di Ianni Palarchio Pier Paolo; 12) "Oltre l'orizzonte", di Anna Persampieri; 13) "A mio padre", di Pamela Ruga; 14) "E' sera", di Natale Saccà; 15) " Il mio canto", di Virginia Tripoli; 16) "Barche", di Pasquale Truglia; 17) "Nel mare dei sogni proibiti"; di Anna Veraldi; 18) "L'alba marina", di Anna Veraldi. 19); "La mia isola (post fata resurgo)", di Laura Alecce; 20) "Ali d'Airone", di Gianluca Bellacoscia; 21) "Nel silenzio della mia anima", di Eleonora Caramanna; 22) "Senza confini", di Eleonora Caramanna; 23) "Bluepeace", di Donata Cimino; 24) "Fragili vele", di Michele Fierro; 25) "Mare amaro", di Michele Fierro; 26) "Ogni volta", di Nadia Merante; 27) "Mio dolcissimo mare", di Caterina Morabito; 28) "L'uomo dell'isola", di Caterina Tagliani; 29) "Il punto e il mare", di Roberta Crucitti; 30) "Affido la mia anima al mare"; di Gerardo Campi; 31) "Quando il mare", di Cofrada Milano; 32) "Caro Mare", di Maria Rita Sanna; 33) " Mi piace il sole", di Ezio Rotundo; 34) "La spiaggia", di Franco Carlis; 35) "Il vecchietto", di Franco Carlis; 36) "Diglielo tu", di Alessandro Pitaro; 37) "La voce del mare", di Patrizia Spaccaferro; 38) "Fotografie", di Ninfa Vescio; 39) "10 Agosto", di Silvia Gussoni; 40) "Onda", di Giada Pugliese; 41) " Messaggio", di Antonella Nellina Viscomi; 42) "Onda", di Rosita Panetta; 43) "L'ispirazione", di Daniela Nicoletti; 44) "Lacrime", di Cristina Gussoni; 45) "Ci ha dato la vita", di Carlo Crucitti; 46) "L'alba", di Anna Talarico; 47) "La voce del mare", di Caterina Rizzo; 48) "Notti d'agosto", di Giovanna Agata Lucenti; 49) "Una goccia d'oceano", di Giovanna Agata Lucenti; 50) "Creare", di Nuccio Loreti; 51) "Pianeti sul ciglio dell'acqua", di Valentina Rizzo; 52) "Dall'oblò di un aereo", di Paola Longo; 53) "Il rosso di un'alba", di Cosetta Taverniti; 54) " MI riempi di incanto", di Daniela Trentin; 55) "Del mare mi piace", Stefy (pensiero di Salvatore).