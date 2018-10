Meteo: aggiornamento sulla situazione in corso a cura del Multirischi Arpacal

Il Centro Funzionale Multirischi dell’Arpacal, diretto dall’ing. Raffaele Niccoli, comunica che “a partire dalla mattinata dello scorso 2 ottobre il territorio regionale è stato interessato da precipitazioni diffuse che localmente hanno raggiunto valori cumulati rilevanti. Le precipitazioni hanno interessato gran parte della regione, ma i valori più elevati si sono registrati lungo il versante ionico”.

In foto si riporta la distribuzione sul territorio regionale e la tabella analitica dei principali valori registrati

“Nell'elenco – spiegano i tecnici del Centro Funzionale Multirischi - sono menzionate anche stazioni pluviometriche esterne al territorio regionale, ma facenti parte della rete nazionale dei Centri Funzionali. Tali valori sono utili a valutare la corretta distribuzione dei valori di precipitazione in prossimità dei confini regionali. Tutti i corsi d'acqua dei bacini interessati dall'evento pluviometrico hanno fatto registrare un generale innalzamento dei livelli idrometrici. Un graduale miglioramento è stato registrato nella mattinata di oggi anche se, nelle prossime ore, la regione sarà nuovamente interessata da fenomeni precipitativi diffusi, in particolare lungo i versanti ionici”.Il Centro Funzionale, comunque, seguirà l’evolversi della situazione in contatto con il Dipartimento nazionale della protezione civile, le Prefetture – U.T.G, la Protezione Civile Regionale e le Amministrazioni Comunali.Si ricorda che il Centro Funzionale opera ai sensi della "DIRETTIVA sul Sistema di Allertamento regionale per il rischio meteo idrogeologico ed idraulico in Calabria" (approvata ed adottata con D.G.R. n.535 del 15.11.2017) che assegna allo stesso Centro il compito della individuazione dei livelli di criticità per precipitazioni previste e del monitoraggio degli eventi in atto in termini di forzanti meteo-idrologiche.