Ordinanza circolazione veicolare giorni 1 e 2 novembre

Il Comando di polizia locale ha disposto l’ordinanza che disciplina la circolazione veicolare in occasione della commemorazione dei defunti. Nei giorni 1 e 2 novembre, dalle ore 07.00 alle ore 18.30, saranno adottati i seguenti provvedimenti. Cimitero Urbano Piazzale Rattà: 1) Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata nelle seguenti vie: via F. Paglia ambo i lati, da piazza Martiri Ungheresi (compresa) a piazzale Rattà; via Mons. Fiorentini ambo i lati; via Madonna dei Cieli ambo i lati, da intersezione con via Mons. Fiorentini a intersezione con via Giovanni XXIII; Via Giovanni XXIII lato destro nella direzione Via Madonna dei Cieli/Viale Pio X. 2) Istituzione del divieto di transito, escluso i residenti, in via Padre V. Merante; le autovetture provenienti dalla stessa via con direzione via Giovanni XXIII, osserveranno la direzione obbligatoria a destra; 3) Istituzione del senso unico di marcia su via Madonna dei Cieli, tratto compreso tra intersezione con via Monsignor Fiorentini e via Giovanni XXIII e in via Giovanni XXIII nella direzione via Madonna Cieli - viale Pio X; 4) Istituzione divieto di accesso in via Giovanni XXIII all'intersezione con viale Pio X. 5) Istituzione del senso unico di marcia su via Paglia con direzione piazzale Rattà, ad eccezione dei mezzi di soccorso, quelli delle Forze di Polizia, dei mezzi con lo speciale contrassegno per disabili, quelli della N. U. e quelli di rappresentanza e A. M. C.; 6) Giorno 2 novembre, dalle ore 07,00 alle ore 13,00, viene riservato uno spazio antistante l'ingresso principale del Cimitero Urbano, al fine di consentire la sosta delle auto di servizio delle Autorità civili, militari e religiose che presenzieranno allo svolgimento della Santa Messa. Cimitero urbano S. Maria: 1) Istituzione del divieto di transito e di sosta ambo i lati con rimozione forzata, ad esclusione dei disabili, dei residenti e degli automezzi di pronto intervento, di servizio e A.M.C., in via Zarapoti da intersezione con piazza S. Maria a Cimitero Urbano; 2) Divieto di sosta con rimozione forzata in P.za S. Maria; 3) Gli autobus navetta A.M.C. trasporteranno i passeggeri per e dal Cimitero di S. Maria, effettuando il seguente percorso: Via Molise - via S. Maria - p.za S. Maria - via Zarapoti - Cimitero e ritorno. Cimitero Gagliano via Serra: Istituzione della segnaletica mobile e apposizione di transenne necessarie allo svolgimento della commemorazione dei defunti, a norma del codice della strada, al personale in servizio nella zona cimiteriale di Gagliano. Cimitero quartiere Lido: Istituzione della segnaletica mobile e apposizione di transenne necessarie allo svolgimento della commemorazione dei defunti, a norma del codice della strada, al personale in servizio nella zona cimiteriale di Lido.