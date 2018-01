Ubriaco tampona auto in sosta: carabinieri trovano anche 35 grammi di hashish

E’ stato arrestato sabato scorso dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Reggio Calabria, dopo aver provocato un incidente stradale perché ubriaco ed una volta controllato è stato anche trovato in possesso di 358 grammi di hashish. E’ accaduto a Reggio, dove F. N., di 36 anni, con precedenti penali, è stato fermato dai militari. L’uomo ha tamponato un’auto in sosta ed una volta fermato dai carabinieri è prima sceso dall’auto per poi risalirci tentando di fuggire. Immediatamente e sottoposto a controllo con etilometro, gli veniva contestato l’eccesso di alcolici consumati poco prima di mettersi alla guida, mentre una successiva perquisizione veicolare consentiva di rinvenire 35 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish suddivisi in tre pezzi contenuti all’interno di un involucro in plastica trasparente.