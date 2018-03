Caso brucellosi, sequestrato allevamento

I carabinieri hanno posto sotto sequestro a Filandari un allevamento di caprini, ovini e bovini, in quanto il servizio veterinario dell'Asp di Vibo Valentia ha accertato un caso di brucellosi in un bovino di sesso femminile. Il sequestro contempla l'isolamento del bovino infetto e la macellazione dello stesso sotto stretto vincolo sanitario e su autorizzazione del servizio veterinario dell'Asp. La brucellosi ovi-caprina e bovina, malattia infettiva e contagiosa, è trasmissibile anche all'uomo sia per via diretta che indiretta tramite consumo di prodotti di origine animale contaminati. Polizia municipale, forze dell'ordine e servizio veterinario dell'Asp sono stati incaricati di controllare il rispetto dell'ordinanza.

Ansa