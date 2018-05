Crollo balcone a Catanzaro Lido, vigili del fuoco al lavoro per accertare le cause del cedimento

Sono al lavoro per accertare le cause del crollo i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catanzaro, intervenuti ieri in via Murano, nel quartiere Lido, per il cedimento di un balcone di un ufficio al primo piano. Sul posto sono intervenute la squadra della sede centrale e quella del distaccamento di Sellia Marina, con a supporto un'autoscala, per un totale di 12 vigili del fuoco. Al momento del crollo si trovavano sul balcone 4 ragazze ed un ragazzo, che sono precipitati sulla strada sottostante, dopo un volo di circa 4 metri. I Vigili del Fuoco hanno prima collaborato con il personale sanitario per l'immobilizzazione dei ragazzi, poi trasportati presso il pronto soccorso dell'Ospedale Pugliese-Ciaccio, e, successivamente, hanno rimosso il piano di calpestio del balcone, tramite l'ausilio di un'autogru, per la messa in sicurezza della zona. Attualmente sono in corso di accertamento le cause del distacco del balcone.