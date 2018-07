Su Corso Mazzini nel cuore del centro urbano di Catanzaro si è verificata la caduta di parte d'intonaco dalla facciata di un palazzo storico. Intervento dei vigili del fuoco della sede Centrale con ausilio dell'Autoscala per rimuovere le parti ammalorate in imminente pericolo di caduta e per la messa in sicurezza della zona. Non si registrano danni a persone.