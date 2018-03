Giunta comunale, approvate tre pratiche dall'esecutivo

La giunta comunale, presieduta dal sindaco Sergio Abramo, assistito dal segretario generale Vincenzina Sica, ha approvato le tre pratiche all’ordine del giorno della riunione tenutasi questa mattina. Su proposta del settore politiche sociali, diretto da Saverio Molica, e sentita la relazione dell’assessore Lea Concolino, l’esecutivo ha deliberato il via libera all’adesione al bando di gara, indetto dalla Regione, finalizzato al “sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e l’educazione ambientale e alimentare”. Ok, inoltre, a una pratica di legittimazione e affrancazione di un terreno gravato da usi civici, che è stata predisposta dal settore patrimonio diretto da Andrea Adelchi Ottaviano; e a una delibera riguardante un giudizio di risarcimento, che è stata elaborata dal settore avvocatura, diretto da Saverio Molica, e relazionata dall’assessore Danilo Russo.