V Congresso Regionale UilpaPoliziaPenitenziaria, Paradiso riconfermato Segretario Generale

In data 17 Marzo 2018 presso la Sala Conferenze della Casa Circondariale “ Ugo Caridi” di Catanzaro si è celebrato il V Congresso Regionale della UIlpaPoliziaPenitenziaria. Salvatore Paradiso è stato rieletto all’unanimità. La nuova Segreteria Regionale è così composta: Paradiso Salvatore, Critelli Francesco, Tardio Maurizio, De Fazio Gennarino e Bernardi Francesca. Oltre ai delegati della Calabria hanno presenziato Gennarino De Fazio –Segretario Nazionale – che ha presieduto tale Assise, nonché il Segretario Generale Angelo Urso. In particolare Urso ha affermato “Dobbiamo ulteriormente sviluppare la capacità di trasmettere i messaggi positivi del nostro lavoro, dobbiamo essere orgogliosi di ciò che realizziamo”. “Non posso che esprimere apprezzamento per tutti coloro che, negli Istituti Penitenziari, si battono per la tutela dei diritti dei lavoratori perché sono l’anello di congiunzione tra gli Istituti e l’Organizzazione Sindacale Nazionale a cui compete saper rappresentare tali istanze”. “ Occorre promuovere una riforma normativa al fine di contemplare l’accesso della Dirigenza della Polizia Penitenziaria alla Dirigenza Penitenziaria”. Salvatore Paradiso ha ringraziato tutti per la sua rielezione “ all’orgoglio che provo per la mia rielezione fa da contraltare la consapevolezza della enorme responsabilità. Il mio impegno sarà profuso per la risoluzione delle tante problematiche regionali e territoriali .Saprò far tesoro di quanto emerso in tale Assise e sono certo che, forte della collaborazione della nuova segreteria, riusciremo a portare avanti tutte le istanze del territorio”.