Vono e Parentela (M5S) tra la gente: prioritari l'ascolto e la partecipazione

Partecipazione e ascolto. I parlamentari del “Movimento 5 Stelle” Silvia Vono e Paolo Parentela non vengono meno al loro impegno e confermano anche dopo le elezioni, con la loro presenza costante sul territorio, la ferma volontà di dare voce e risposte ai bisogni dei cittadini. Di lavoro, sviluppo turistico, infrastrutture, risorse ambientali e pianificazione si è parlato nel corso di una affollata assemblea, a Guardavalle marina, promossa da Pierluigi Galati. Presenti tantissimi attivisti della fascia jonica catanzarese, da Badolato a Davoli, da Sant'Andrea a Santa Caterina, da Isca a Guardavalle. “Un incontro davvero ricco di contributi, spunti di riflessione, idee e proposte” ha commentato la neo senatrice Silvia Vono. Molteplici gli interventi finalizzati a comporre un quadro generale delle necessità che il Basso Jonio catanzarese esprime. “Problematiche che, negli anni, non sono mai state affrontate in maniera risolutiva – ha spiegato Silvia Vono – e che anzi si sono aggravate, come nel caso dell'isolamento viario, appesantito dall'abbandono della statale 106 e dall'impoverimento costante del trasporto ferroviario”. Nella stessa giornata, Vono e Parentela si sono successivamente spostati a Stalettì, per un ulteriore incontro fortemente voluto dagli attivisti Tobia Virgilio e Maurizio Torchia, dopo l'ottimo responso delle urne in paese (ben 468 voti assegnati al Movimento nella cittadina catanzarese). In piazza Roma, i due parlamentari pentastellati hanno avuto modo di dialogare a lungo con i cittadini, ribadendo l'intenzione di creare un ponte stabile di comunicazione in grado di portare in Parlamento le istanze e le proposte direttamente espresse dai territori.