Amc, Usb annuncia nuovo sciopero il 23 marzo

“Catanzaro paralizzata dal terzo sciopero dei mezzi pubblici di questo 2018: bus Amc si fermano sin dalle ore 8, 00 e fino alle ore 24,00 del 23 marzo 2018”. E’ l’annuncio del sindacato Usb, che in una nota annuncia un nuovo sciopero per protestare contro le precarie condizioni dei lavoratori. I lavoratori del trasporto pubblico di Catanzaro - spiega l'Unione sindacale di base - scioperano contro le scelte scellerate dell'amministrazione comunale che continua a far orecchie di mercante, come se due scioperi non gli sono serviti per aprire un tavolo di confronto anche sul contratto di secondo livello… Le scelte fatte dal comune sul Trasporto Pubblico Locale di Catanzaro continuano a ricadere sui lavoratori, gli unici incolpevoli delle incapacità gestionali di AMC -… Sollecitiamo i lavoratori di non adeguarsi alla cultura del male minore, lottando per scongiurare un ulteriore arretramento dei propri diritti e la mortificazione della propria dignità. La USB, lotterà per i cittadini e per i lavoratori anche contro l’indifferenza voluta degli amministratori”.