Strisce Blu, il Pungolo: Catanzaro sempre più sola e inarrivabile

“Oggi pomeriggio ho partecipato, in rappresentanza dell’Associazione “Il Pungolo per Catanzaro”, all’assemblea convocata da “Cambiavento” in merito alla estensione delle strisce blu disposta dalla Giunta Comunale. Nel mio intervento ho segnalato che: Il Pungolo per Catanzaro ha diffidato, con atto del 9/5/2018, il Comune di Catanzaro intimando il ritiro della delibera con cui è stata disposta l’estensione delle strisce blu in altre zone della città tra cui la zona di “San Leonardo”; La delibera con cui la Giunta Comunale ha disposto l’estensione delle strisce blu è atto politicamente inopportuno non potendo la città di Catanzaro, il cui centro è spopolato e desertificato, sopportare che altre zone della città siano invase da strisce blu ponendo un balzello a carico della comunità; Trattasi comunque di atto deliberativo illegittimo posto in essere in violazione degli artt. 5,6 e 7 del Codice della Strada, mancante di una istruttoria e privo di motivazione; Ho, in conclusione, proposto di avviare una raccolta firma avverso l’estensione delle strisce blu nonchè ai consiglieri comunali presenti di chiedere al Presidente del Consiglio Comunale una immediata convocazione del Consiglio Comunale per discutere dell’estensione delle strisce blu disposta dalla Giunta Comunale affinchè anche il Consiglio Comunale si possa esprimere. In caso di omesso tempestivo ritiro della delibera toccherà rivolgersi al Tar. La città di Catanzaro, già senza fermento, non potrebbe sopportare tale ulteriore atto che porterebbe alla sola conseguenza di blindare la città, rendendola sempre più sola e inarrivabile, e che ha il solo fine di far cassa, e che non è stato preceduto da alcuna necessaria istruttoria tecnica riferita alla mobilità e a tutti i profili direttamente connessi”

AVV. FRANCESCO PITARO