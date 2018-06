Gli stati generali dei rifiuti in Calabria, incontro con l'assessore regionale Rizzo

Oggi a Falerna, alla fiera “Io sostenibile”, il festival del mondo green e dell’economia circolare, si è svolto l’incontro organizzato dall’assessorato regionale all’Ambiente su “Gli stati generali dei rifiuti in Calabria”. L’iniziativa, che ha visto la presenza di numerosi sindaci, associazioni, operatori del settore e cittadini interessati della materia, è stata presieduta dall’assessore all’ambiente Antonella Rizzo la quale, nel suo intervento, ha messo l’accento sull’importanza di “promuovere il diffondersi di un nuova coscienza ambientale capace di far diventare il rifiuto una risorsa, per non parlare più di smaltimento come soluzione al problema dei rifiuti ma di avvio a riciclo e recupero”. L’assessore Rizzo ha inoltre evidenziato la necessità di creare un marchio del "riciclo calabrese che trasformi il rifiuto in maniera sostenibile in prodotti da utilizzare per arredo urbano avviando, ad esempio, un’economia green capace di creare nuove opportunità per i nostri territori. La Regione Calabria – ha rimarcato la Rizzo - è sempre più vicina ai Comuni e ai sindaci calabresi, perché siamo convinti che la politica di salvaguardia ambientale, la cultura del corretto smaltimento dei rifiuti e del riciclo parte, prima di tutto, dalle municipalità che sono i primi presidi istituzionali con cui il cittadino si interfaccia in ogni realtà territoriale”.