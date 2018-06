Corasaniti a capo dipartimento Affari di Giustizia, le congratulazioni di Arturo Bova

«Al nuovo capo del dipartimento Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia Giuseppe Corasaniti giungano i miei più sentiti auguri per il nuovo incarico: la sua storia professionale di profilo altissimo, meritava un riconoscimento del genere. La sua esperienza professionale, tra cui spicca l’attenzione al diritto informatico, può essere strumento utile a quella tanto auspicata riforma della Giustizia che da anni ormai si attende». È quanto scrive in una nota diffusa alla stampa l’on. Arturo Bova, Presidente della Commissione regionale contro la ‘ndrangheta. «La tradizione familiare da cui Corasaniti discende – aggiunge Bova – è importante contributo nella valutazione umana del magistrato: ricordo ancora quando, nel corso delle elezioni politiche del 1994, ebbi modo di conoscere suo padre Aldo che da lì a poco sarebbe stato eletto in Senato. Allora ero un giovane avvocato che muoveva i primi passi nella professione e fui folgorato dalla sua dirittura morale e dalla sua competenza professionale. Fu proprio lui ad affermare, nel corso del suo mandato di presidente della Corte Costituzionale, il principio di leale collaborazione tra i poteri dello Stato, fondamentale non solo nella giurisprudenza contemporanea, ma divenuto una sorta di vero e proprio faro e guida nell'azione dello Stato». «Sono sicuro – conclude il Presidente – che anche il figlio Giuseppe saprà dare, con atti e fatti concreti, un serio contributo alla giustizia italiana».