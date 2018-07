Riunione del Pd provinciale nel quartiere Santa Maria per il rilancio del partito e della città

Il partito democratico di Catanzaro si riorganizza. L’altro ieri, nella sede del circolo Pd di Santa Maria si è svolto un incontro, alla presenza del Segretario provinciale Gianluca Cuda, dei componenti la direzione provinciale del partito di Catanzaro e dei segretari dei circoli della Città. La riunione ha fatto seguito a quella svolta giorni addietro a Lamezia Terme e rientra nelle decisioni che sono state prese all’unanimità nell’ultima direzione provinciale del partito, dove si è deciso di rilanciare e rifondare il nuovo Pd nella provincia di Catanzaro a partire dai centri urbani. Il necessario rilancio dell’attività e dell’iniziativa politica del partito nei territori si intreccia con la necessaria e non più rinviabile ridefinizione organizzativa, tenuto conto dell’imminente stagione congressuale che, in particolare nelle due città di Catanzaro e Lamezia saranno chiamate in tempi brevi ad eleggere i segretari e gli organismi dirigenti cittadini. La discussione, fortemente voluta dal segretario Cuda, si è allargata da parte dei presenti sulla necessità di rifondare il partito, di ridefinire un orizzonte politico ideale in cui si torni allo spirito popolare e sociale del partito, riconnettendo forze, risorse, energie in sintonia con le comunità e con il popolo della sinistra. A cominciare dall’emergenza sociale rappresentata dalle aree del disagio e del bisogno presenti nelle periferie delle Città. E per quanto riguarda Catanzaro, recuperando con urgenza un profilo di opposizione politica e sociale allo sfascio amministrativo provocato dal governo Abramo e a livello nazionale dal duo Salvini-Di Maio. Molti gli spunti per allargare la partecipazione e creare nuove aggregazioni, per riconnettersi a quei corpi sociali intermedi da sempre vicini alla sinistra quali i sindacati, le associazioni di categoria, le forze del lavoro e della cooperazione, il mondo delle professioni e del sapere. In tal senso la proposta del segretario del circolo di Santa Maria di organizzare la festa provinciale del Pd in una delle tante periferie della città, quale momento per rilanciare il partito e per ritornare a parlare con la Città e con i suoi ceti sociali popolari. Nei prossimi giorni, questo l’intendimento unanime, di ritrovarsi e allargare la discussione ad altri soggetti e ad altre personalità, anche recuperando una presenza attiva del Pd in seno al consiglio comunale, dove un governo Abramo sempre più instabile e precario cerca affannosamente di trovare risorse, ruolo e protagonismo perduto, di fronte ad una Catanzaro sfiduciata e rassegnata da troppi anni di malgoverno cittadino e strangolata dai sempre eterni interessi personali e di gruppo. Il Pd non può e non vuole rassegnarsi a questo stato di cose e decide di reagire mettendo in campo la sua passione per il bene della politica e per il futuro della Città.