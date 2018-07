Assessore Concolino: congratulazioni a Luigi Cuomo

Dichiarazione dell’assessore alle politiche sociali, Lea Concolino: “Voglio rivolgere le mie più sincere congratulazioni a Luigi Cuomo che è stato rieletto per un nuovo triennio alla presidenza del Centro Servizi al Volontariato della provincia di Catanzaro. Si tratta di un riconoscimento che l’Assemblea dei soci ha voluto esprimere per l’impegno e la passione profusa in un momento di profonda evoluzione del Terzo settore, interessato da una riforma che dovrà vedere il mondo del volontariato recitare un ruolo ancora più centrale nel nuovo sistema del welfare. In questo senso, l’amministrazione comunale potrà sicuramente continuare a contare sul supporto e sulla collaborazione che il Csv Catanzaro, a cui va il mio ringraziamento, da tempo garantisce sia in fase di programmazione che di gestione dei servizi nel sociale. L’obiettivo per il futuro dovrà essere quello di rafforzare ancora di più il confronto e la concertazione tra pubblico e privato al fine di dare una risposta ancora più efficiente ai bisogni dei cittadini”.