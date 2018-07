Dimissioni del sindaco di San Floro, il commento di Bruno, Costanzo e Marziale

Ha annunciato le dimissioni dalla carica di Primo Cittadino di San Floro, Teresa Procopio. Lo ha fatto questa mattina attraverso un comunicato. La sua decisione ha suscitato sorpresa ed amarezza nel mondo politico. Di seguito i commenti del presidente della Provincia Enzo Bruno e di Costanzo e Battaglia.

“La notizia delle dimissioni del sindaco di San Floro, Teresa Procopio, mi coglie di sorpresa e mi amareggia”. E’ quanto afferma il presidente della Provincia di Catanzaro, Enzo Bruno, un merito alla decisione annunciata dal sindaco di San Floro di rimettere anticipatamente il proprio mandato. “In questi anni quella di Teresa Procopio è stata una vicinanza importante nelle battaglie per la valorizzazione della nostra provincia, una vera e propria resistenza al progressivo depauperamento di funzioni e compiti fondamentali per la prossimità ai comuni – afferma ancora il presidente Bruno -. Il sindaco di San Floro non ha fatto mancare il suo apporto votando atti determinanti, come i documenti finanziari dell’Ente. La invito, quindi, a ripensarci per continuare assieme il percorso istituzionale verso una crescita sociale e culturale costante del nostro territorio”.

“Apprendiamo della decisione del sindaco di San Floro, Teresa Procopio, di rassegnare le dimissioni alla guida del comune perché è venuto meno “rapporto fiduciario e lo spirito di collaborazione politica, amministrativa ed istituzionale tra i componenti degli Organi di Governo. Ne siamo sinceramente dispiaciuti perché il mondo delle istituzioni perde un sostegno importante nella gestione della cosa pubblica e nel più ampio impegno quotidiano nella tutela della comunità”. E’ quanto affermano il consigliere comunale di Catanzaro e leader di #FareperCatanzaro, Sergio Costanzo, e il vice presidente della Provincia di Catanzaro, Marziale Battaglia, nell’apprendere della decisione del sindaco di San Floro Teresa Procopio di dimettersi. “Siamo certi che la sua sia una scelta sofferta, e anche per questo esprimiamo la nostra vicinanza – dicono ancora Costanzo e Battaglia -. Teresa è una donna combattiva e dinamica, in questi anni si è impegnata con passione e determinazione nel rilancio sociale e culturale del proprio paese con una amministrazione radicata e lungimirante. La esortiamo a continuare a dare il proprio contributo per la crescita del nostro territorio”.