Domenica al PalaPulerà di Giovino Mastria Vending Catanzaro-Tiber Basket Roma

Domenica al PalaPulera’ di Giovino scontro diretto tra candidate agli ultimi due posti nei play off del girone C della serie B di basket. Mastria Vending Catanzaro e Tiber Basket Roma si affronteranno in un match sicuramente avvincente tecnicamente e serrato agonisticamente. Dopo il successo esterno di Isernia i giallorossi di coach Tunno si sentono carichi e concentrati sul l’obiettivo "vittoria a tutti i costi". Atteso alla conferma della super prestazione di domenica in Molise, Nicola Markovic farà di tutto per meritare l’affetto che gli tributa il PalaPulera’. Palla a due alle 18 per sostenere il quintetto di capitan Calabretta.