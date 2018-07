È stato rinnovato il consiglio direttivo dello Yachting Club Catanzaro durante l’annuale assemblea dei soci tenutasi a Catanzaro Lido lo scorso 19 luglio, che dopo un ampio dibattito, ha eletto a Presidente per i prossimi quattro anni, Rosario Fittante socio fondatore e vice presidente uscente del sodalizio, Francesco Sacco vice Presidente, Andrea Gentile segretario tesoriere (soci fondatori). “Lo Yachting club Catanzaro sarà un punto di riferimento importante per quanti amano lo sport “nautico e acquatico” nella nostra città e nell’area catanzarese, uno dei primi obiettivi sarà quello di condividere con tutti i soci e con quanti vorranno aderire al nostro club, tutte le iniziative atte a diffondere le attività sportive connesse alle discipline nautiche ed acquatiche, con un’attenzione particolare ai giovani; sviluppare e diffondere le attività sportive connesse alla pratica dello sport della vela, a quella nautica e acquatica attraverso attività didattiche che facilitino l’avvio alle discipline della vela e della nautica e degli sport acquatici, con una particolare attenzione alla tutela dell’ambiente marino “. È quanto ha affermato il neo presidente nel discorso di ringraziamento all’assemblea dei soci, sottolineando che sarà necessario l’impegno di tutti per raggiungere gli ambiziosi obiettivi del club. Per chi ha necessità di mettersi in contatto con il Club è già attiva una pagina Facebook ( www.facebook.com/yachtingclubcatanzaro), e a breve sarà operativo il nuovo sito internet. “L’ASD Yachting Club Catanzaro non ha fini di lucro”.