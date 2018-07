Stella di Bronzo CONI al merito sportivo al catanzarese Filippo Capellupo

Filippo Capellupo, Responsabile nazionale dell’Osservatorio sulla violenza ai danni degli arbitri, è stato insignito della Stella di Bronzo al merito sportivo per l’anno 2017 in riconoscimento delle benemerenze acquisitive nella attività dirigenziale. A comunicare l’importante riconoscimento è stato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, che in una missiva indirizzata a Capellupo sottolinea “la riconoscenza per la generosa collaborazione e l’impegno dedicati allo sport in tanti anni di servizio, augurando che nel prosieguo dell’attività dirigenziale possa conseguire ulteriori traguardi e soddisfazioni”. Capellupo, in attesa di ricevere il riconoscimento, ha espresso la propria gratitudine al presidente del Coni ribadendo che “come da diversi anni resta sempre alta l’attenzione per contrastare e prevenire i fenomeni di violenza nel calcio contro gli arbitri grazie al grande lavoro svolto dal Presidente dell’Aia Nicchi e alla proficua collaborazione instaurata con il Ministero degli Interni e la Commissione nazionale per gli spettacoli ed il calcio che ci ha consentito di raggiungere risultati importanti”.