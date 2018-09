A Voce Alta: riconoscimento e onorificenza per meriti sportivi al boxeur Antonio Gualtieri

Si concretizza un altro momento felice dello sport per la cittadina Catanzarese “ in particolare per il quartiere di Santa Maria” con l’ennesima successo sul ring di Malta del concittadino Antonio Gualtieri. E’ per tale motivo che oggi, l’Associazione A Voce Alta, ha conferito il titolo di Socio Onorario al boxeur Antonio Gualtieri “il Brasiliano”, per aver portato lustro alla nostra città con i suoi meriti sportivi in campo internazionale. La targa di onorificenza è stata conferita al campione, alla presenza di soci e simpatizzanti, presso un noto bar del quartiere. Antonio, dice il portavoce dell’Associazione Fabio Carlone, ormai è un simbolo per molti, la testimonianza per tutti noi, una volta in più, che con l’impegno, la passione e la determinazione di chi insegue ogni giorno il proprio sogno, si possono raggiungere gli obiettivi più ambiziosi. Grazie campione, grazie Antonio e nuovamente grazie.

Fabio CARLONE ASSOCIAZIONE A VOCE ALTA